1.) Der Ku-Klux-Klan – Eine Geschichte des Hasses

Vor zehn Jahren nahm die „Black Lives Matter“-Bewegung in den USA ihren Anfang. Mehrere Dokus zum Thema sind im Juli auf Arte zu sehen, darunter diese zweiteilige Produktion über den Ku-Klux-Klan, die älteste terroristische Organisation der USA. Die 1865 aus einem Geheimbund von Bürgerkriegsveteranen aus den Südstaaten hervorging. Ihr Motor: Hass, Rassismus, Ausgrenzung und Gewalt. Bis heute zeigt der Klan seine Fratze des Grauens, unter Trump erstarkte der Zulauf.

20.15 Uhr, Arte

2.) Independence Day

In der Welt von Regisseur Emmerich sind Aliens alles andere als freundliche Zeitgenossen. Vielmehr wollen sie die Welt in Schutt und Asche legen. Ohne Helden und martialisches Kettenrasseln geht hier gar nichts. Amüsantes Zeitfenster in das Hollywood der 1990er-Jahre.

20.15 Uhr, ATV

3.) Makro: Welcher Fisch darf auf den Tisch?

Die weltweiten Fischbestände leiden unter der Befischung und auch Aquafarmen sind oft alles andere als nachhaltig. Welcher Fisch kann unbedenklich genossen werden? Die Doku zeigt Beispiele des nachhaltigen Fischkonsums.

22.25 Uhr, 3Sat

4.) Schild und Schwert

Einen ganzen Abend lang steht der berühmt-berüchtigte KGB im Mittelpunkt. Eine Zeitreise vom Kalten Krieg bis hin zu Putin.

ab 20.15 Uhr, Puls 24

5.) Fast Fashion - Die dunkle Welt der Billigmode

Instagram und TikTok befeuern die Modeindustrie, deren Wachstum kein Ende nimmt. Bekenntnisse gegen Fast Fashion sind oft nicht mehr als heiße Luft, Greenwashing steht auf der Tagesordnung. Die Doku zeigt den ganzen Wahnsinn – ungeschönt.

Arte Mediathek



6.) Manifest

Ein Flugzeug verschwindet und als es landet, sind fünf Jahre vergangen. Die Serie avancierte zum Hit, das Finale lief unlängst an.

Netflix