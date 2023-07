Rush - Alles für den Sieg

Sie müssen sich nicht für Formel 1 interessieren, um „Rush“ zu mögen. Der Film funktioniert wie alle guten Sportfilme: Das Duell zweier ewiger und gegensätzlicher Konkurrenten wird auf einen markanten Punkt ihrer Karriere fokussiert. Wie bei „Borg /McEnroe“ oder „Ali“ (Der das Duell der Boxer Muhammad Ali gegen George Foreman zeigt) stehen sich hier James Hunt (Chris Hemsworth) und Niki Lauda (Daniel Brühl) gegenüber. Ron Howard scheute keine Mühen, um die Atmosphäre von 1976 zu kreieren.

ORF 1, 20.15 Uhr

Friedenspreis des Deutschen Films

Am 20. Juni wurde in München der Friedenspreis des Deutschen Films verliehen: 3sat zeigt die Aufzeichnung des Abends. Ausgezeichnet wurden Filme, die für Toleranz, Humanität und Aufklärung kämpfen. Den Abend moderierten Sandra Rieß und Thomas Heinze.

3sat, 23.30 Uhr

8 Blickwinkel

Der Anschlag auf US-Präsident Ashton (gespielt von William Hurt) wird aus acht verschiedenen Blickwinkeln erzählt. Klug umgesetzter Actionfilm von Pete Travis: Mit Dennis Quaid, Sigourney Weaver oder Forest Whitaker in weiteren Rollen.

ServusTV, 20.15 Uhr

Super 8

J. J. Abrams „Super 8“ ist eine Hommage an das Kino der 1980er: Gruseliger Spaß rund um ein entkommenes Alien (Nacht auf Sonntag).

Sat 1, 00.15 Uhr

Leben am Großglockner

Hier steht nicht der höchste Berg Österreichs im Fokus, sondern die heimatliche Musik der Kalser in Osttirol: Die Kalser haben sich ihre traditionelle Musik auch in Zeiten von TikTok bewahrt. Die Dokumentation von Hans Jöchler wird mit schönen Bergbildern angereichert.

ORF 3, 15.25 Uhr

Wildtiere in der Pandemie

Was haben Bären, Wale oder Nashörner während der Pandemie gemacht, als wir Menschen so abwesend waren? Sehen sie selbst.

Arte, 21.55 Uhr

Hörenswert

Odetta trifft Oswald von Wolkenstein. Ö1, 13 Uhr. Der eine war ein Ritter, die andere eine Bürgerrechtlerin: Oswald von Wolkenstein trifft in „Le week-end“ auf Odetta. Zwischen den beiden liegen 500 Jahre Geschichte, was vielleicht auch zur Spannung dieser „Le week-end“-Ausgabe beiträgt.

Ö1 Jazznacht-Magazin. Ö1, 23.40 Uhr. Neben Neuigkeiten aus der Welt des Jazz, wird in dieser Ausgabe auch an Johnny Hartman erinnert. Der Jazzsänger hätte am 3. Juli seinen 100. Geburtstag gefeiert: Hartman war auf die Interpretation einfühlsamer Balladen spezialisiert.