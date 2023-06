Harald Sicheritz

Gestern wurde in Wien der Österreichische Filmpreis vergeben. Aus diesem Anlass zeigt ORF III eine Auswahl an Produktionen von Regisseur Harald Sicheritz, das Gründungsmitglied der Akademie des Österreichischen Films wird übrigens am 25. Juni 65 Jahre alt. Eröffnet wird der filmische Reigen heute mit seinem kultigen Regiedebüt „Muttertag“, gefolgt von einer Ausgabe der Reihe „Das ganze

Interview“ mit dem Filmemacher. Danach gibt es noch vier Folgen der Kultserie „Ma 2412“.

ab 20.15 Uhr, ORF III

Die Tribute von Panem - The Hunger Games

Dystopisches, clever erzähltes Teeniekino: Im diktatorisch

geführten Staat Panem müssen sich je ein Mädchen und ein Bursche aus zwölf Distrikten einem Open-Air-Gladiatorenspiel stellen.

Katniss (Jennifer Lawrence) springt freiwillig für ihre Schwester ein.

20.15 Uhr, Puls 4

Mars Attacks!

Die Marsianer sind im Anmarsch und verursachen gleich einmal ein Massaker auf der Erde. Vergnügliche Ufo-Satire von Tim Burton, hochkarätig besetzt mit unter anderem Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Natalie Portman. Pierce Brosnan und Danny Devito.

20.15 Uhr, Tele 5

Scorpions. Konzert vom Hellfest 2022

Im Vorjahr veröffentlichten die Scorpions ihr 19. Studioalbum. Beim Hellfest präsentierten sie aber auch Klassiker wie „Wind of Change“.

22.40 Uhr, Arte

In den Fängen der Wikinger

Sie gelten als die Wilden des Mittelalters: die Wikinger, die von Skandinavien aus europaweite Raubzüge unternahmen. Ausgehend von der wahren Geschichte des Iren Findan und seiner Schwester erzählt „Universum History“ die Geschichte ihrer Opfer: der Sklaven. Spannend.

23.05 Uhr, ORF 2

Polizeiruf 110: Nachtdienst

Krimidrama über den Verlust des Menschlichen: Kommissar von Meuffels (Matthias Brandt) ermittelt in einem Seniorenwohnheim.

23.30 Uhr, ARD