Die Welt der Dinosaurier

Wie konnte sich ein kleines, auf dem Land lebendes Reptil in einen 14 Meter langen Meeresgiganten verwandeln? In dieser brandneuen Doku wird der Mosasaurus als einer der "größten Erfolge in der Geschichte der Evolution" vorgestellt. Das Meerestier beherrschte 20 Millionen Jahre (!!!) die Meere und war dort ein konkurrenzloser Räuber. Packende Dokumentation, die Einblicke in eine Welt gibt, die man heute zum Beispiel in einem Steinbruch bei Maastricht wieder zum Vorschein bringt.

Das Erste, 22.50 Uhr

Edge of Tomorrow

Ein spannender Sci-Fi-Thriller mit Tom Cruise als Major Bill Cage, der immer und immer wieder sterben muss, aber mittels Zeitreise die Gegenoffensive der Menschen gegen die Mimics doch noch zum guten Ende bringt. Gelungener Film mit einer Brise Selbstironie.

ATV, 20.15 Uhr

Bei Faserfarmern in Bangladesch

In Bangladesch können Jute-Faserfarmer einen bescheidenen Wohlstand erreichen, jedoch ist die Arbeit sehr hart. Eine Erfindung aus Dhaka befeuert das Geschäft. Denn aus Jute lassen sich biologisch abbaubare Kunststofffolien herstellen.

Arte, 17.05 Uhr

Die Stallone-Story

Als Rocky und Rambo wurde Sylvester Stallone eine Legende: Diese Doku zeigt in der Nacht auf Dienstag seine Höhen und Tiefen.

Kabel eins, 00.15 Uhr

Rückkehr ins Haus am Eaton Place

Das bei uns als "Haus am Eaton Place" gelaufene "Upstairs, Downstairs" war das "Downton Abbey" der 1970er-Jahre. Arte zeigt jetzt die höchst gelungene "Rückkehr ins Haus am Eaton Place", die von Familie Holland und den Geschichten ihres Personals handelt.

Arte Mediathek

Das geheime Leben der Bäume

Die auf Peter Wohllebens Buch basierende Dokumentation zeigt den Wald als Netzwerk und schützenswerten Lebensraum.

3sat, 22.25 Uhr

Hörenswert

Grundriss nach Maß. Ö 1, 17.55 Uhr. Stefan Kubin, Lektor am Forschungsbereich Städtebau der TU Wien, spricht in "Betrifft Geschichte" diese Woche über Planstädte: Brasilia, Canberra, Neu-Delhi oder Washington, D. C. sind solche Beispiele. Kubin erklärt die historische Entwicklung dieser Planstädte.



Treffpunkt Gästeliste. Ö 3, 22 Uhr. ZiB-2-Moderator Martin Thür ist in "Treffpunkt Gästeliste" zu Gast. Der Moderator entdeckte vor einer Woche im Abstimmungsergebnis der SPÖ-Vorsitzwahl einen Fehler, jetzt legt Thür zwei Stunden lang seine Lieblingshits für die Ö-3-Gemeinde auf. Man darf gespannt sein.