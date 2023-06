Churchill - Die dunkelste Stunde

Gary Oldman legt als Winston Churchill eine beachtliche Leistung hin: Unter der Regie von Joe Wright spielt Oldman den britischen Premierminister, der während des Zweiten Weltkrieges sein Land gegen Nazi-Deutschland verteidigt. Es ist nicht nur ein Film, der eine der dunkelsten Stunden der Weltgeschichte erzählt, sondern es gelingt auch, Churchill als Privatmann zu zeichnen. Die Ehe der Churchills ist zu dieser Zeit auch stark belastet, doch seine Frau Clementine (Kristin Scott Thomas) bleibt eine starke Stütze.

ORF 1, 22.25 Uhr

Die Bergretter im Himalaya

Ein Team von Schweizer Flugrettern bildet in Nepal Piloten und Bergretter aus: eine hoch spannende Doku, die zwar drei Jahre alt ist, aber im Licht des dieswöchigen 70. Jahrestag der Erstbesteigung am Mount Everest an Aktualität nichts eingebüßt hat.

Mediathek: www.srf.ch

Apocalypse Now

Francis Ford Coppolas legendärer Antikriegs-Film mit Marlon Brando als verrückter Colonel Kurtz. Ein eindringlicher Vietnamkriegs-Film mit vielen Stars: Robert Duvall, Martin Sheen, Dennis Hopper, Laurence Fishburn und Harrison Ford.

Tele 5, 22.45 Uhr

Mr. Deeds geht in die Stadt

Frank Capras Märchen vom Millionenerben (Gary Cooper), der es den Armen gibt, als Wohlfühl-Kino für die 1930er-Jahre. Schön!

Arte, 20.15 Uhr

Traumschlösser

In der Serie „Traumschlösser“ widmet sich 3sat ab 13.30 Uhr neben Burgen und Schlössern im Südburgenland, dem Marchfeld, der Wachau und dem Mostviertel sowie dem östlichen Weinviertel. Vier Folgen hintereinander für Freunde der „alten Rittersleut“.

3sat, ab 13.30 Uhr

Ice Age 2

Einfach lustig und für die ganze Familie: Ice Age 2. Manny, Sid und Diego müssen flüchten, denn in der Eiszeit taut es.

RTL zwei, 20.15 Uhr

Hörenswert

Frühstück bei mir. Ö3, 9 Uhr. Neurobiologe und Autor Bernd Hufnagl ist heute bei Claudia Stöckl zu Gast. Der Wissenschaftler spricht mit Stöckl über das Lernen in einer Welt voller Ablenkungen. „Durch die digitale Permanenz – soll heißen den dauernden Blick auf das Handy – befindet sich das Hirn im Multitasking-Modus“, sagt Hufnagl.



Montenegro zwischen Adria und Skutarisee. Ö1, 10.05 Uhr. Ein „Ambiente Spezial“ widmet sich nicht nur der „schönsten Stadt“ Montenegros, nämlich Kotor, sondern einem Land, dass es noch zu entdecken gilt. Macht Lust auf Sommer, Sonne und Urlaub.