Am Schauplatz Gericht

In einer neuen Ausgabe der Justiz-Reihe beschäftigt sich Peter Resetarits in drei Fällen mit ungewöhnlichen Methoden der Konfliktaustragung. So stellt er einen erbarmungslosen und gar nicht überraschenden Streit unter Gastronomen vor, die allesamt aus China stammen. Angeblich wurde ein Schläger angeheuert, um Kontrahenten einzuschüchtern. In diversen Prozessen versuchen die Beteiligten aber auch mit Mitteln des Gesellschaftsrechts, Kontrolle über Wiener Nobellokale zu erlangen.

ORF 2, 21.05 Uhr

Der Junge muss an die frische Luft

Gefühlskino mit Mutmacheffekt: Als Vorlage für den Kinohit von 2018 diente die Autobiografie von Hape Kerkeling. Er beschreibt darin die entscheidenden Jahre seiner Kindheit im Ruhrgebiet. Überragend in der Verfilmung: der zehnjährige Julius

Weckauf als kleiner Hans-Peter.

ZDF, 20.15 Uhr

The Commuter

Ein grundsolider Thriller mit einer Paraderolle für Actionstar Liam Neeson. Er steckt als gerade gekündigter Michael in einem überfüllten Vorstadtzug. In diesem muss er auf Leben und Tod kämpfen, wurde ihm doch von einer Passagierin ein undurchsichtiges Angebot gemacht.

ORF 1, 20.15 Uhr



Die Tafelrunde

Satirischer Rückblick: Gerald Fleischhackers Gäste sind heute Florian Scheuba, Christof Spörk, Angelika Niedetzky und Antonia Stabinger.

ORF III, 21.55 Uhr

Mythos Amalfiküste

Die Küste südlich von Neapel war der mondäne Treffpunkt für Stars, Künstler und den Geldadel. Die Städte Amalfi, Ravello und Positano wurden damit zur Bühne schillernder Geschichten. Im Anschluss läuft eine Doku über den Mythos Côte d’Azur: „Liebe, Luxus, Leidenschaft“.

Arte, 20.15 Uhr

Stöckl

Psychiaterin Constanze Dennig beschäftigt sich in ihrem neuen Buch mit dem Phänomen der Angst, sie ist einer der Studiogäste.

ORF 2, 23.05 Uhr