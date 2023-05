Kubrick erzählt Kubrick

Mit Filmen wie "Shining", "Uhrwerk Orange", "Spartacus" oder "2001: Odyssee im Weltraum" schrieb Regisseur Stanley Kubrick Filmgeschichte. Der erratische Herr hat jedoch selbst kaum über sein Werk gesprochen. Dem Filmkritiker Michel Ciment ist es zu verdanken, dass man erfährt, was der Meister selbst gedacht hat. Der Kubrick-Experte war 30 Jahre mit dem Filmemacher befreundet und ist der einzige Journalist, der mehrmals mit ihm sprach. Faszinierender Einblick in die Welt eines Genies.

Arte, 22.55 Uhr

Pan

Als J. M. Barrie die Geschichte von Peter Pan schuf, war eine moderne Legende geboren. In dieser Adaption des Stoffes findet sich das Waisenkind Peter (Levi Miller) in Neverland wieder und kämpft an der Seite seines Freundes Hook (Garrett Hedlund) gegen Piraten.

ATV, 17.35 Uhr

Buchzeit

Barbara Vinken, Sandra Kegel und Katrin Schumacher halten ein Plädoyer für das Lesen in Zeiten der Krise: Sie stellen Buchneuheiten von der Leipziger Buchmesse vor, unter anderem Salman Rushdies "Victory City" oder Olga Tokarczuks "Empusion".

3sat, 18 Uhr

Batman Returns

In dieser überzeichneten Batman-Adaption von Tim Burton glänzen Michael Keaton als Batman und Michelle Pfeiffer als Catwoman.

Tele 5, 20.15 Uhr

Leni Riefenstahl – Ende eines Mythos

In dieser Dokumentation rückt Autorin Nina Gladitz den Mythos Leni Riefenstahl zurecht: Die innovative Filmemacherin wird in diesem Film als treue Freundin und Vertraute Adolf Hitlers gezeigt und erklärt Riefenstahls wahre Rolle im mörderischen Dritten Reich.

ORF 3, 23.45 Uhr

Einmal Raubkunst und zurück

Koloniale Raubkunst ist seit einigen Jahren ein großes Thema: Doch die Rückgabe wirft oft noch mehr Fragen auf.

ZDF, 00.35 Uhr (Montag)

Hörenswert: Frühstück bei mir mit Teya & Salena

Frühstück bei mir. Ö3, 9 bis 11 Uhr. Teya & Salena sind Österreichs Hoffnung für den Song Contest. Die beiden Musikerinnen sprechen mit Claudia Stöckl in Salenas Wiener Wohnung über ihre Chancen beim ESC und ihre Siegesrede, die haben sich die 25-jährige Steirerin Salena und die 23-jährige Teya bereits überlegt. Salena hat in ihrer Wohnung auch Tafeln aufgestellt, auf denen zum Beispiel "13.5. Liverpool" steht. "Damit will ich manifestieren, dass wir im Finale sind. Ich stelle mir den Sieg vor, weiß aber, dass es eine schwierige Sache wird", sagt Salena. Und Teya ergänzt: "Falls es wirklich so weit kommt, möchte ich über alle Kolleg/innen sprechen, die für den Song Contest geschrieben haben, aber noch nie eingeladen wurden, dabei zu sein. Ich möchte, dass die Menschen erkennen: 'Das, was Songwriter/innen machen, ist wichtig!'" Bei Stöckl sprechen die beiden über Musik, Mobbing, Liebe und Beziehung. Teya und Salena sind Single. "Ich war noch nie verliebt und auch noch nie in einer Beziehung", sagt Teya.



On stage. Ö1, 19.30 Uhr. Das Duo Aki Takase und Daniel Erdmann sowie Vesna Petković und das Trio Pure sind live im Grazer Stockwerk zu Gast. Auch jazzige Arrangements von David-Bowie-Songs wird man hören.