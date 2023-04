#WTF? - Corona aus dem Labor? 20.15 Uhr ZDF info.

Ist das Coronavirus menschengemacht oder kam es aus der Natur? Die Doku aus der Reihe „What the fact“ versucht Licht in ein Feld zwischen Verschwörungsmythen und politischen Interessen zu bringen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Corona aus dem Labor kam? Wer profitiert von dieser Vorstellung? Wer verbreitet sie? Und wird es jemals wissenschaftliche Gewissheit über den wahren Ursprung geben? Hochinteressante, umfassende Reportage über den Ursprung der Pandemie. Die Doku gibt es auch hier zum Vorabschauen.

The Green Knight, neu auf Netflix.

Der Ritter Gawain (Dev Patel) nimmt die Aufforderung zum Duell an und muss eine Heldenreise antreten. Mittelalterliche Sagengestalten in einem mystischen Film, der sich viel Zeit nimmt, um seine wunderschönen und selbstverliebten Bilder herzuzeigen.

Atomkraft in Deutschland. 22.30 Uhr, ORF.

Vergangenen Samstag sind die letzten drei AKW in Deutschland vom Netz gegangen. Weltjournal und Weltjournal Plus widmet sich in zwei Reportagen, den Folgen des Aussstiegs und der Debatte darüber, wie grün Atomkraft sein kann.

Cry Macho, neu auf Amazon Prime

Der vorerst (!) letzte Film von Regisseur Clint Eastwood. Ein Drama über einen alten Alkoholiker, gespielt von Eastwood höchstselbst.

Clint Eastwood in "Cry Macho" ©

Michelangelo. 23 Uhr, Arte

ber Michelangelo gibt es einen wunderbaren Film mit Charlton Heston. Dieser neue Film von Andrey Konchalowski widmet sich den letzten Jahren des Künstlers. Hochfikitional (also spekulativ) versucht der Film die Getriebenheit Michelangelos zu porträtieren.

Taxi Driver. 0.05 Uhr, ZDF neo

Für Nachteulen: Das Meisterwerk über Vereinsamung mit dem grandiosen Robert De Niro als einzelgängerischen Antihelden