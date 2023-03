Traumjob Influencer

Was genau machen sogenannte Influencer auf TikTok, Instagram und YouTube?Ist es wirklich „Viel Geld für Nix“ (so der Untertitel der Doku) oder doch Knochenarbeit, die nicht wenige Influencer an den Rand eines Burn-outs bringt? Hanno Settele wagt einen Selbstversuch auf TikTok und spricht mit Influencern wie der Parfum-Ikone Jeremy Fragrance. Danach zeigt Regisseur Desai Ziyaad um 21.05 Uhr in seinem Film „Bad Fluencer“, wie online mit Lügengeschichten Millionengeschäfte gemacht werden.

20.15 Uhr, ORF 1

Wolfswinkel

Wie Hetze eine funktionierende Gemeinschaft spalten kann, zeigt diese Mischung aus Polit-Drama und Provinz-Komödie: Auf die Entfernung der letzten Überreste einer Erinnerungsstätte reagieren drei ehemalige Freundinnen unterschiedlich – bis hin zu rechten Parolen und Online-Hetze. Aktuell.

20.15 Uhr, ARD

Irrational Man

Kann ein Mord ein zerrüttetes Leben retten? Woody Allen erzählt in seiner Komödie von einem Philosophieprofessor (Joaquin Phoenix), der beschließt, seinem Leben durch einen „gerechten“ Mord Sinn zu geben. Ganz schön böse, aber mit feinen Dialogen.

22.05 Uhr, Servus TV

Das weiße Kaninchen

Sara (13) lernt online den netten Benny kennen, der in Wahrheit ein pädophiler Lehrer ist. Mehrfach ausgezeichneter, wichtiger Film.

22.30 Uhr, 3sat

Weltjournal: Afghanistan

In Afghanistan dürfen Mädchen ab

zwölf Jahren keine Schule mehr besuchen. Das hat schwerwiegende Folgen. Wie soll es etwa eine neue Generation an Ärztinnen geben in einem Land, in dem auch die Gesundheitsvorsorge strikt zwischen Mann und Frau getrennt ist?

ORF 2, 22.30 Uhr

The Night Agent

Viel Action und eine wendungsreiche Geschichte: Ein FBI-Agent wird in eine tödliche Verschwörung rund um das Weiße Haus verwickelt.

Auf Netflix