"Das Tal der Mörder" will in Fritz Karl einen Mörder gefunden haben, Loriot bringt seine Frau in "Loriots Pappa Ante Portas" an den Rand des Nervenzusammenbruches und Sandra Bullock wird zur "Miss Undercover" gewählt.

Das Tal der Mörder © Sender

Das Tal der Mörder. 20.15 Uhr, ORF 2

Am Sterbebett ihrer Mutter Alma legt die Frankfurter Jus-Studentin Eva (Anna Unterberger) ein Versprechen ab: Sie will im Salzburger Land dafür sorgen, dass der angebliche Mörder Anton Gasser (Fritz Karl) seine gerechte Strafe erhält. Der Steinmetz soll seine Ehefrau und Evas Vater ermordet haben, wurde dafür aber nie belangt. Unter falschem Namen nimmt Eva beim Witwer eine Stelle als Haushaltshilfe an und sammelt im abgelegenen Tal Beweise und gerät selbst in große Gefahr. Spannendes Thrillerdrama.

Miss Undercover © Sender

Miss Undercover. 22.40 Uhr, Sat.1

FBI-Agentin Gracie (Sandra Bullock) soll undercover an der Wahl zur "Miss America" teilnehmen, um den seit langer Zeit gesuchten Bombenleger und Brandstifter "Citizen" zu überführen. Gracie hat allerdings für die Miss-Wahl-Erprobten nur Verachtung übrig. Entzückende Komödie.

Independence Day © Sender

Independence Day. 20.15 Uhr, Puls 4

Ein gigantisches Raumschiff voller Aliens landet auf der Erde und legt mehrere Großstädte in Schutt und Asche. Will Smith, Bill Pullman und Jeff Goldblum setzen sich zur Wehr. Roland Emmerichs unterhaltsame Mischung aus Katastrophendrama und Actionfilm.

Die verborgene Welt der Maya © Sender

Die verborgene Welt der Maya. 16.55 Uhr, Servus TV

Es gibt Überreste der hoch entwickelten Zivilisationen der Maya. Die Doku zeigt, was mit moderner Technologie untersucht werden konnte.

André Hellers Menschenkinder: Gerhard Zeiler © Sender

André Hellers Menschenkinder: Gerhard Zeiler. 22.25 Uhr, ORF III

Gerhard Zeiler war Pressesprecher von Fred Sinowatz und Franz Vranitzky und als ORF-Generalintendant sowie CEO der RTL Group tätig. Er erzählt André Heller von seinem bewegten Leben und davon, was er in der Politik alles erlebt hat. Das Gespräch wurde 2022 aufgezeichnet.

Loriots Pappa Ante Portas © Sender

Loriots Pappa Ante Portas. 20.15 Uhr, BR

Heinrich (Loriot) will nun den heimischen Haushalt reformieren. Damit treibt er seine Frau (Evelyn Hamann) an den Rand des Nervenzusammenbruchs.

HÖRENSWERT

Über Inzest und sexuellen Missbrauch. Ö1, 14 Uhr

Ein Hörspiel als innerer Monolog, der einer alten Frau, die viel Grausames erlebt hat, die Stimme gibt, die sie nie hatte.

Eine Stadt in Sandwich-Lage: Brünn. Ö1, 17.05 Uhr

Am Beginn des 20. Jahrhunderts nannte man Brünn das "mährische Manchester", wenig später "die letzte bewohnte Kurve vor Wien". Das hat sich geändert.

Apokalyptisches Denken. Ö1, 19.05 Uhr

Beinahe jede Religion, aber auch zeitgenössische Diskurse kennen die Erzählung vom Untergang der Welt. Doch was fasziniert so sehr an der Apokalypse?