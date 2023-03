We Want Sex

Nigel Coles kluge Working-Class-Komödie „Wet Want Sex“ erzählt von Arbeiterinnen (u. a. Rosamund Pike) der Ford-Werke, die in den 1960ern um gleichen Lohn für gleiche Arbeit kämpften. Weil Ford das Anliegen ignoriert, ruft die Näherin Rita (Sally Hawkins) zum Frauenstreik auf. Anlässlich des Weltfrauentags quizzen im ORF aber auch bei Caroline Athanasiadis in „Smart10“ (17.55 Uhr) ausschließlich Frauen und das „Weltjournal“ beschäftigt sich mit dem Aufstand der Frauen im Iran (ORF 2, 22.30 Uhr).

22.30 Uhr, ORF III

Sechzehneichen

Wegen Lauras Allergie zieht eine junge Familie aufs Land in eine bewachte Wohnsiedlung. Während der Familienvater (Mark Waschke) sich schnell einfügt, bleibt Laura (Heike Makatsch) skeptisch. Beklemmender Film über Unterdrückung und eine abgekapselte Männerwelt.

20.15 Uhr, ARD

Bombshell - Ein Ende des Schweigens

Fesselndes Drama nach einer wahren Geschichte: Fox-News-Mitarbeiterinnen legen sich mit ihrem Chef

Roger Ailes an, der sie sexuell belästigt hat. Hochkarätige besetzt

u. a. mit Nicole Kidman, für Charlize Theron und Margot Robbie gab es Oscarnominierungen.

21.50 Uhr, 3sat

Jane Campion - Ein anderes Kino

Jane Campion („Das Piano“) gewann als erste Frau in Cannes die Goldene Palme. Feinsinniges Porträt einer

willensstarken Frau.

22.30 Uhr, Arte

Der Schwarm - Let´s Talk

Nach den abschließenden drei Folgen von „Der Schwarm“ (ab 20.15 Uhr, ORF 1) diskutiert Lisa Gadenstätter u. a. mit der Regisseurin Barbara Eder und der Meeresbiologin Antje Boetius darüber, wie nah die Serie an der Realität dran ist und welche Botschaft sie mitgeben kann.

22.55 Uhr, ORF 1

Liebesgrüße aus Moskau

James Bond (Sean Connery) soll eine schöne, russische Überläuferin (Daniela Bianchi) treffen. Einer der besten Bond-Filme.

22.50 Uhr, ATV 2