Illuminati

Die Katholische Kirche war nicht besonders glücklich über die Verfilmung von Dan Browns Bestseller „Illuminati“, eine Vatikan-Zeitung nannte ihn später aber „harmlose Unterhaltung“. Spannend ist der Thriller allemal: Tom Hanks muss sich als Harvard-Professor Robert Langdon mit einer Botschaft der Illuminati, gestohlener Antimaterie, einem vergifteten Papst und dem Konflikt zwischen Glauben und Wissenschaft herumschlagen. Von Ron Howard bombastisch inszenierte Schnitzeljagd durch Rom.

20.15 Uhr, Puls 4

Quallenchips und Algenpesto

Acht Millionen Menschen müssen mittlerweile täglich ernährt werden – und am besten klimaschonend. Die Forschung setzt bei der Suche nach neuen Nahrungsquellen auf das Meer, und so könnten bald auch Algen und Quallen auf unserem Speiseplan stehen.

15.45 Uhr, ZDF

Liebe ist die beste Therapie

Zurücklehnen und in die Rosamunde-Pilcher-Welt eintauchen: Die Innenarchitektin Pauline findet heraus, dass ihr Mann sie mit Dana betrügt. Bei der Therapie trifft sie ausgerechnet auf deren Mann. Schöne Bilder und ein verlässliches Happy End.

20.15 Uhr, ZDF

Tatort: MagicMom

Der „Tatort“ kommt heute aus Münster. In ihrem neuen Fall „MagicMom“ (so nannte sich eine erhängt aufgefundene Influencerin) zeigen Jan Josef Liefers und Axel Prahl komödiantische Spiellaune, exzellente Dialoge und herrliche Scharmützel zeigen die ungleichen Ermittler in alter Hochform.

20.15 Uhr, ORF & ARD



Notre Dame

Am 15. April 2019 verwüstete ein Feuer Notre-Dame. Nach der Sicherung wurde entschieden, die Kathedrale originalgetreu wieder aufzubauen. Aber wie fängt man an? Mit welchen Materialien, mit welcher Technik? Eine dreiteilige Doku widmet sich der „Jahrhundertbaustelle“.

Arte Mediathek

Tatsächlich . . . Liebe

Die vorweihnachtlichen Liebesnöte von Emma Thompson, Hugh Grant & Co. sind zu jeder Jahreszeit ein herzerwärmendes Vergnügen.

21.45 Uhr, 3sat