Armee im Schatten. 20.15 Uhr, Arte

Der Regisseur Jean-Pierre Melville war selbst Teil der Résistance. Vielleicht gerade deshalb ist sein Film über den französischen Widerstand gegen die Nazis kein sentimentales Heldengedicht. Melville, ein Spezialist für harte, nüchterne Kriminalfilme, erzählt die Geschichte wie einen Thriller und konzentriert sich nicht auf Motivationen, sondern auf Handlungen. Es wird verraten, getötet, gelogen, gefoltert. Ein brutaler, ungemein präziser Film, einer der größten, die je gedreht worden sind.







Ad Astra – Zu den Sternen. Neu auf Netflix

Ein Film in der Tradition der großen Selbstfindungstrips im Weltraum. Major McBride (Brad Pitt) auf der Suche nach einem Wissenschaftler, der auch sein Vater ist. Ein stiller, nachdenklicher Film von 2019, mit dem Brad Pitt wieder einmal versuchte, "ernst genommen zu werden".

Ein Engel an meiner Tafel. 22.35 Uhr, Arte

Jane Campions ("Power of the Dog") Frühwerk ist ein Meilenstein des feministischen Kinos. Die exzentrisch gefilmte Passion der neuseeländischen Schriftstellerin Janet Frame. So geht Biopic, abseits von Hollywood-Klischees und Sentimentalitäten.

Die unendliche Geschichte. Neu auf Amazon Prime

Wolfgang Petersens Versuch, der Fantasie von Michael Ende gerecht zu werden. Zum Wiedersehen jetzt auch in der Flatrate. Wem der Film zu viel ist, und wer eine kleine Erinnerung an die Handlung braucht. Hier eine Taschenfassung mit Playmobilfiguren:

Kulturmontag. 22.30 Uhr, ORF 2.

Anna Neumann war eine beinharte Geschäftsfrau während der Renaissance, deren Leben zwischen Murau und Villach pendelte. Friederun Pleterski hat ihr den Roman "Witwenküsse" gewidmet, der Kulturmontag begibt sich auf die Spuren Anna Neumanns.

Stalin – Leben und Sterben eines Diktators. 23.35, ARD

Zum Gruseln zur Geisterstunde. Eine Doku über die letzten Tage des Jahrhundert-Verbrechers Stalin, der 1953 verstorben ist. Für Spät-Schlafengeher oder hier in der Mediathek der ARD.