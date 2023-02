WELTjournal "Ukraine – ein Jahr Krieg“ © (c) ORF

WELTjournal "Ukraine – ein Jahr Krieg“

Am 24. Februar jährt sich der Einmarsch Russlands in der Ukraine. Schätzungen zufolge wurden im Krieg bisher auf beiden Seiten jeweils mehr als 100.000 Menschen getötet oder verletzt. Im Zuge des ORF-Schwerpunkts „Ein Jahr Ukraine-Krieg“ ist Reporter Patrick Hafner in die zurückeroberte Stadt Cherson gereist. Dort spricht er mit Bewohnern, die ihr Leben unter dem ständigen Beschuss zu meistern versuchen. Die Angst vor einer Neu-Invasion durch die russische Armee ist groß.

20.15 Uhr, ORF 2

-----------------------------------------------------------------

Schindlers Liste © UNIVERSAL

Schindlers Liste

Klassiker aus dem Jahr 1993, der mit sieben Oscars prämiert wurde. In Spielbergs Drama spielt Liam Neeson einen Geschäftsmann, der 1939 eine Fabrik mit jüdischen Zwangsarbeitern übernimmt. Bald kann er die Gräueltaten des Naziregimes nicht mehr ignoriere und beginnt, seine Arbeiter zu retten.

23.35 Uhr, ORF 2

-------------------------------------------------------------------

Der Hobbit eine unerwartete Reise © Warner Bros Pictures GmbH

Der Hobbit eine unerwartete Reise

Peter Jacksons bildgewaltige Fantasy-Trilogie. Die spannende Reise beginnt mit dem Besuch Gandalf in Bilbo Beutlins Hobbithöhle.

20.15 Uhr, NITRO

--------------------------------------------------------------------

Südstadt © ZDF

Südstadt

Drei Paare und ein Wohnhaus. Der Ensemblefilm zeigt drei Familien, deren Beziehungen und Leben auf dem Prüfstand stehen.

23.10 Uhr, 3sat

------------------------------------------------------------------

Dreckiges Leder © 3sat

Dreckiges Leder

Dokumentation über den wahren Preis des Schuhwerks. 2,6 Milliarden Lederschuhpaare produzieren indische Arbeiter jährlichunter gefährliche Arbeitsbedingungen. Christian Jentzsch hat mit Lederproduzenten, Schuhherstellern und indischen Arbeitern gesprochen.

22.00 Uhr, BR

Friesland - Artenvielfalt © ZDF

Friesland - Artenvielfalt

Frühling in der friesischen Provinz: Es tobt ein Kleinkrieg zwischen Landwirten und Naturschützern. Zusätzlich sorgt ein Mord für Aufruhr. Die zwei Dorfpolizisten Henk Cassens und Süher Özlügül haben alle Hände voll zu tun. Ländliche Idylle sieht anders aus.

20.15 Uhr, ZDF

James Bond 007: Goldeneye © Twentieth Century Fox

James Bond 007: GoldenEye

Und wieder rettet 007 die Welt: Bond (Pierce Brosnan) auf der Fährte eines russischen Generals, der London ins Chaos stürzen will.

20.15 Uhr, ATV 2

Hörenswert

Betrifft Geschichte: Wer hat Angst vor dem Sieg der Ukraine? Ö1, 17.55 Uhr.

Tagebuchaufzeichnungen im Ausnahmezustand mit Andrej Kurkow, ukrainischer Autor und Zeitzeuge. Teil 3: Flucht der Freunde in den Westen

Klartext: Corona im Rückspiegel. Ö1, 18.30 Uhr.

Über Notwendigkeiten, Fehler und politische Lehren aus der Corona-Pandemie diskutieren bei Klaus Webhofer österreichische Abgeordneten.

Die tödliche Falle - delikt der Kriminalpodcast.

Spannende Aufbereitung von Kriminalfällen. Aktuelle Folge: Der Mord an Werner Happer (30), eine aufsteigende Größe in der Grazer Unterwelt.