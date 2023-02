Jennifer Lawrence wird in "Red Sparrow" zur russischen Agentin ausgebildet, in "Jurassic World" versuchen die Menschen, einen Hybrid-Saurier aufzuhalten und Ewan McGregor ist der "Ghostwriter" für Pierce Brosnan.

Enrico Caruso, brutale Dinosaurier und ein Mord in Genua

Belcanto – Tenöre der Schellack-Zeit © Sender

Belcanto – Tenöre der Schellack-Zeit. 20.15 Uhr, ORF III

Der große neapolitanische Sänger Enrico Caruso prägte die Opernwelt weit über seinen Tod hinaus und gilt noch heute als feste Größe, wenn es um Belcanto geht. Was die Tenöre dieser Zeit so besonders macht? Die zweiteilige Dokumentation geht dieser Frage auf den Grund und zeigt die Entwicklung des Belcantos im 20. Jahrhundert mit wunderbaren Ton- und Bildaufnahmen. Denn die Tenöre der Schellackzeit könnten es, was ihren Ruhm angeht, ohne Weiteres mit den Startenören von heute aufnehmen.

--------------------------------------------------------------------------------

Klassentreffen 1.0 - Die unglaubliche Reise der Silberrücken © Sender

Klassentreffen 1.0. 20.15 Uhr, ORF 1

Für Thomas (Til Schweiger) und seine Freunde steht das 30. Abi-Treffen an. Eigentlich haben die Endvierziger keine Lust auf diese Veranstaltung, doch sie sehen sie als Anlass, noch einmal richtig Party zu machen. Charmante Komödie rund um Liebe, Freundschaft und Familie.

--------------------------------------------------------------------------------

Der Ghostwriter © Sender

Der Ghostwriter. 20.15 Uhr, Arte

Ein Ghostwriter (Ewan McGregor) überarbeitet die Memoiren von Ex-Premierminister Adam Lang (Pierce Brosnan). Als dessen Vergangenheit plötzlich Tagesthema wird, spitzt sich die Lage gefährlich zu. Spannender Polit-Thrill von Roman Polanski.

--------------------------------------------------------------------------------

Mord in Genua - Die Maske des Schweigens © Sender

Mord in Genua. Die Maske des Schweigens. 22.15 Uhr, ZDF

Ein Drogendealer wird tot gefunden. Ermittlerin Petra Delicato (Paola Cortellesi) entdeckt, dass eine Kundin nach einer Überdosis ins Koma fiel.

--------------------------------------------------------------------------------

Jurassic World © Sender

Jurassic World. 20.15 Uhr, RTL

Der Erlebnispark hat eine neue Attraktion: den genetisch modifizierten "Hybrid-Dinosaurier" Indominus Rex. Dieser bricht allerdings aus und stellt eine allgegenwärtige Bedrohung dar, denn er kann sich im Wasser, in der Luft und am Boden fortbewegen. Blutrünstiger Abenteuerfilm.

--------------------------------------------------------------------------------

Red Sparrow © Sender

Red Sparrow. 22.50 Uhr, Sat.1

Eine Verletzung hat die Tanz-Karriere von Dominika (Jennifer Lawrence) beendet. Um für ihre Mutter zu sorgen, wird sie zur russischen Agentin.

--------------------------------------------------------------------------------

Hörenswert

Frühstück bei mir. Ö 3, 9 Uhr. Thomas Stipsits spricht mit Claudia Stöckl über seine Scheidung von Katharina Straßer und beschreibt sein derzeitiges Lebensgefühl, in dem auch eine gewisse Neugierde mitschwingt.

Pointiertes und Provokantes. Ö 1, 9.05 Uhr. Philosoph Konrad Paul Liessmann entwirft ein facettenreiches Panorama unserer Gesellschaft, die er aus der Distanz mit sanfter Ironie und engagiert mit großem Ernst dechiffriert.

In memoriam Friedrich Cerha. Ö 1, 14.05 Uhr. Er zählte zu den bekanntesten Komponisten des Landes. Seine Opern (u. a. "Der Rattenfänger") werden an renommierten Bühnen gezeigt.

Reimen mit Rose Ausländer. Ö 1, 20.15 Uhr. Die deutsch-jüdische Lyrikerin erlebte den Zerfall des Vielvölkerstaats, Kriege, Exil. Das 20. Jahrhundert verdichtete sie in Gedichten in einem Altersheim.