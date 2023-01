Universum: Magisches Island

Ein Sehnsuchtsort, der nicht zur Ruhe kommt: Island, ein Land mit knapp 400.000 Einwohnern und 5000 Kilometer Küste, ist ein Paradies für Seevögel und auch bei Touristen beliebt. Der vielfach ausgezeichnete deutsche Naturfilmer Jan Haft hat die Insel besucht und zeigt das einmalige Wechselspiel der Elemente: Stein- und Sandwüsten, Moränenlandschaften, Lavafelder und Gletscher – alles hat hier Platz. Eine raue, herrliche Welt – wer schon einmal in Island war, vergisst es nie.

20.15 Uhr, ORF 2

Hitlers Macht

Und immer die gleiche entscheidende Frage: Wie konnte ein „Niemand“ eine Demokratie stürzen? Was und wen brauchte es, damit ein Adolf Hitler mit seinem Faschismus die Welt terrorisieren konnte? Erste Folge der neuen dreiteiligen ZDF-Dokumentation.

20.35 Uhr, ZDF

Nur Fliegen ist schöner

Ein französisches Märchen für Erwachsene: Der Mittfünfziger Michel bricht aus dem Alltag aus, kauft sich ein Kajak und macht sich bereit für das Abenteuer seines Lebens. Ihn dabei zu begleiten, liefert inspirierende zwei Stunden feiner Unterhaltung.

22 Uhr, ServusTV

Very good for Hollywood

Das Leben ist hart, auch wenn man in L.A. wohnt. Das behaupten jedenfalls jene Protagonisten, die von Puls4 durch ihren Alltag begleitet werden. Austro-Auswanderer, die Immobilien verkaufen oder sich als Hypnotiseurinnen versuchen. Schräg und unterhaltsam.

20.15 Uhr, Puls4