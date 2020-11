TV-Tipps am Dienstag Was ist, wenn uns nur noch die Flucht in die OASIS bleibt?

In "Ready Player One" von Steven Spielberg bleibt den Menschen, die in riesigen Slum-Städten wohnen, nur noch die Flucht in das Computerspiel OASIS: Sehenswerte Roman-Adaption. Daneben bietet der Tag die schöne Austen-Verfilmung "Stolz und Vorurteil", die spannende Doku "Töchter des Karakorums" sowie eine Reise in die Welt von Sisis Urenkelin.