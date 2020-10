Facebook

Thementag Musikland Österreich

Einstimmen auf den Nationalfeiertag: Während den Tag über die Klassik regiert, von Nikolaus Harnoncourt bis Jonas Kaufmann, wird es zum Abend hin dann beschwingt: „I Am From Austria“ im Musicalformat bis hin zum legendären Falco-Konzert am Wiener Rathausplatz.

3Sat, ab 06.35 Uhr

Kingsman: The Secret Service

Geheimagenten in der Einserpanier: Was sich als Edelschneiderei tarnt, hält die bösen Jungs in Schach. Und weil man gerade Nachwuchs braucht, warum nicht einen Kleingauner einschulen? So viel Humor gibt es bei James Bond selten. Teil zwei folgt gleich im Anschluss.

Puls 4, 20.15 Uhr

Mythos Burgen

Nicht nur für künftige Burgherren interessant: Wie lebt und lebte sich auf einer Burg und warum hält sich der „Mythos Burg“ so wacker? Eine Zeitreise zu den wehrhaftesten Immobilien.

Arte, 20.15 Uhr

Rebecca

Ein Klassiker neu und opulent in Szene gesetzt: Ein junger Witwer (Armie Hammer), eine neue Liebe (Lily James) und der übermächtige Schatten der toten Ehefrau. Perfekter Wochenendfilm!

Auf Netflix