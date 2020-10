Facebook

Jake Gyllenhaal als skrupelloser Kameramann © KK

Ich, Bauer

Yvonne und Andreas Roider haben sich einen Lebenstraum erfüllt. Ihr Hof, der Oberhof in Seekirchen, wurde zu einer Arche für bedrohte Tiere und Pflanzenarten. Die beiden Vollerwerbsbauern versuchen ihr Konzept einer nachhaltigen Lebensweise mit dem wirtschaftlichen Erfolg eines Bauernhofs in Einklang zu bringen.

Servus TV, 21.10 Uhr

Take This Waltz

Margot (Michelle Williams) ist eigentlich glücklich mit dem Kochbuchautor Lou (Seth Rogen) verheiratet. Da lernt sie Daniel (Luke Kirby) kennen und fragt sich plötzlich, was fehlt – und was sie will. Einfühlsames

Porträt einer Ehe und erfreulich kitschfreier Liebesfilm.

Arte, 20.15 Uhr

Nightcrawler - Jede Nacht hat ihren Preis

Konsequent medienkritisches Psychodrama: Jake Gyllenhaal brilliert als skrupelloser Kameramann, der sein reißerisches Material einer profitgierigen Nachrichtendreaktion verkauft. Ein düsterer, einprägsamer Film, de Gyllenhaal eine Globe-Nominierung einbrachte.

Tele 5, 22.30 Uhr

Der letzte Tag des Abraham Lincoln

Nur wenige Tage nach Ende des Bürgerkriegs wird Abraham Lincoln von einem Südstaatler erschossen. Ein Universum History auf den Spuren eines legendären Präsidenten.

ORF 2, 22.35 Uhr