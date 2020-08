Facebook

Miles Teller in einem beeindruckenden Porträt © KK

Die Verfolgten

Juli 1942. Der junge Student Paul (Christian Rist) erfährt von einer bevorstehenden Razzia und beschließt, den betroffenen Juden zu helfen. Aber nur die junge Jeanne (Christine Pascal) nimmt ihn ernst. Eindringliches Drama nach dem Roman „Les Guichets du Louvre“.

Arte, 20.15 Uhr

Bleed For This

Profiboxer Vinny Pazienza lässt sich auch von einem Genickbruch nicht aufhalten: Er kämpft sich nach einem Autounfall zurück in den Ring. Miles Teller beeindruckt in der Rolle des willensstarken Boxers.

Eindringliche Verfilmung einer wahren Geschichte.

ORF 1, 22.05 Uhr

Gateways to New York

Seine Brücken haben Manhattan mit dem Festland verbunden: Die Doku erzählt die Geschichte des Schweizers Othmar H. Ammann, dessen Hängebrücken Ikonen des 20. Jahrhunderts sind.

3sat, 22.25 Uhr

Der Rosenkavalier

Anlässlich 100 Jahre Salzburger Festspiele zeigt der ORF Harry Kupfers gefeierte „Rosenkavalier“-Inszenierung aus 2014 u. a. mit Günther Groissböck, Krassimira Stoyanova und Sophie Koch.

ORF 2, 22.30 Uhr