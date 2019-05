Fernsehen am 6. Mai

Bergwelt: Die Enns bei Gstatterboden © (c) ServusTV / Erwin Scheriau (Erwin Scheriau)

Bergwelten

Die Doku-Reihe ist eines der Vorzeigeprojekte des Salzburger Senders. Die heutige Ausgabe führt ins Gesäuse, wo Wildwasserfahrer, Wanderer und Bücherfreunde das Außergewöhnliche suchen – letztere werden in der weltberühmten Klosterbibliothek Admont fündig.

Servus TV, 20.15 Uhr

Shampoo, Seife & Co.

Schön sein, gut riechen und sich eine junge Haut erhalten. Wer möchte das nicht? Der ORF-Kultursender zeigt in drei Dokus die Schwächen klassischer Pflegeprodukte. Zum Abschluss gibt es ab 22.45 Uhr noch eine Diskussion zum Thema Gift in der Kleidung.

ORF III, 20.15 Uhr

Max Manus

Im norwegischen Widerstand gegen die Nazis war er eine Schlüsselfigur: Max Manus, ein Meister der Sabotage. Im fesselnd-gelungenen Thriller wird Manus von Aksel Hennie dargestellt.

MDR, 23.05 Uhr

Eden

Facetten der Flucht: Die Miniserie erzählt in sechs Folgen von Migration, stellt Fragen von Moral und Ethik. Spannender, über weite Teile gelungener Versuch – zu sehen in der ARD am 8. Mai.

Arte-Mediathek