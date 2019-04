Facebook

V wie Vendetta © Prosieben

Who am I

Am Anfang dieses Cyberthrillers steht Benjamin (Tom Schilling), der eine Kollegin durch einen Hacker-Angriff beeindrucken will. Er wird erwischt, verurteilt und gerät dadurch erst recht in einen Strudel der Illegalität. - Ein furioser Film, klug und unterhaltsam erzählt.

ProSieben, 20.15 Uhr

9 Plätze – 9 Schätze: So gut isst Österreich

Was mit Plätzen gut funktioniert hat, soll auch mit den Lieblingsspeisen klappen: „So

gut isst Österreich“ heißt die neue

Reihe. Der Auftakt ist erst einmal einem von Barbara Karlich präsentierten Rückblick und Ausblick gewidmet. Prost und Mahlzeit.

ORF 2, 21.20 Uhr

V wie Vendetta

Die Macher von „Matrix“ erzählen eine Geschichte mit starken Bildern und klarer Botschaft: Großbritannien ist faschistisch geworden. Nur

„V“ kämpft gegen die Unterdrückung.

ProSieben, 22.30 Uhr

The Arctic Monkeys live

Ein Abend unter dem Sternenhimmel, dazu dröhnen die Arctic Monkeys und die Stimmung kocht: Das Konzert der großen Briten in Lyon 2018 ist heute eine Sache für Nachtschwärmer.

Arte, 0.20 Uhr