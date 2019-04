Facebook

Nie genug. Der Körperkult in den sozialen Medien auf 3Sat © ORF

Die Diva, Thailand und wir

In memoriam Hannelore Elsner ändert der ORF sein Programm: Elsner gibt in der Komödie eine ehemalige Operndiva, die mit ihren Allüren ihre Familie in den Wahnsinn treibt. Nach einem leichten Schlaganfall fährt sie auch noch mit in den Familienurlaub nach Thailand.

ORF 2, 20.15 Uhr

Nie genug. Der Körperkult in den sozialen Medien

Unerreichbare Körperbilder sind durch soziale Medien ständig präsent. Die Wiener Filmemacherin Jennifer Rezny zeigt, wie sich diese Bilder auf junge Frauen auswirken: Permanente Unzufriedenheit und Selbstzweifel können einen Teufelskreis in Gang setzen.

3Sat, 21.05 Uhr

My Week with Marilyn

Filmemacher Colin Clark war in seinen 20er-Jahren Regieassistent am Set von „Der Prinz und die Tänzerin“. Hauptdarstellerin: Marilyn Monroe. Clark erinnert sich an den einwöchigen Parforceritt.

Servus, 23.05 Uhr

Maria By Callas

Die Doku, die im Vorjahr im Kino lief, zeigt bisher unveröffentlichtes Videomaterial der legendären Sängerin aus einem Interview mit dem

britischen Starjournalisten David Frost.

