"Die Verurteilten", 20.15 Uhr. © (c) picture alliance /

Oster-Schwerpunkt

Der Karfreitag bietet zahlreiche Dokus mit religiösen Themen. ORF 2 zeigt um 9.30 einen evangelischen Gottesdienst, ab 9.50 sind in ORF III Folgen von „Das Bibelrätsel“ zu sehen. Abends: „Oster-Heimatleuchten“ (Servus TV, 21.15 Uhr) und der Papst beim Kreuzweg (BR, 21.10 Uhr).

ORF & Servus TV, ab 9.30 Uhr



Die Verurteilten

Der zurückhaltende Andy (Tim Robbins) ist im Gefängnis ein Außenseiter, der so gar nicht zu der Tat passen will, die ihm zur Last gelegt wird: Doppelmord. Er passt sich an und findet in Red (Morgan Freeman) einen

Vertrauten. Geniales 25 Jahre junges Drama.

VOX, 20.15 Uhr

Der Bienenflüsterer

In 15 Geschichten von fünf Kontinenten erzählt die Reihe von der Faszination der Bienen. Die heutige Ausgabe ist Italien und der seltenen sizilianischen Dunklen Honigbiene gewidmet.

Arte, 17.10 Uhr

Sgt. Pepper live

Es ist eines der einflussreichsten Alben aller Zeiten –

gespielt haben die Beatles „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ aber nie live. Das holte Ed Harcourt u. a. mit Pete Doherty und Patti Smith 2017 nach.

Arte, 23.35 Uhr