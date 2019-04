Fernsehen am 12. April

Drew Barrymore und Hugh Grant als ungleiches Paar © KK

Mitten ins Herz - Ein Song für dich

Wo Hugh Grant draufsteht, steckt oft (sympathischer) Kitsch drinnen. Das ist auch in diesem Streifen, in dem er einen alternden Popstar spielt, nicht anders. Aber das Zusammenspiel mit Drew Barrymore ist herzallerliebst und Pop darf ja ruhig leichtfüßig sein.

ATV, 20.15 Uhr

Salt

Ein Agententhriller der Sonderklasse bei dem man bis zur letzten Sekunde nicht weiß, woran man ist. Angelina Jolie spielt eine hochdekorierte CIA-Agentin, die plötzlich in den Verdacht gerät, eine russische „Schläferin“ zu sein. Eine geplante Fortsetzung gab es leider nie.

PRO 7, 22.10 Uhr



Radio Rock Revolution

Eine Liebeserklärung an die Ära der 60er-Jahre, das Revolluzertum und die Freiheit auf allen Ebenen. Die Story um einen Piratensender auf hoher See ist ein Muss für jeden Musikfan.

ONE, 21.00 Uhr



In den Schuhen meiner Schwester

Sie haben die gleiche Schuhgröße, aber ansonsten sind die Geschwister Rose (Toni Collette) und Maggie (Cameron Diaz) völlig verschieden. Berührend, aber weitgehend kitschfrei.

ATV, 22.20 Uhr



