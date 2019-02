Fernsehen am 19. Februar

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Korea, der hundertjährige Krieg auf Arte © Alegria Productions

Korea, der hundertjährige Krieg

Zweiteilige Doku über die Geschichte Koreas, beginnend mit der Kolonialisierung durch Japan zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es folgen Interviews mit Historikern und Politikern zur Lage zwischen Nord- und Südkorea. Im Anschluss: Einblicke in den Alltag in Pjöngjang.

Arte, ab 20.15 Uhr

Man kann nie oft genug Falco hören und sehen: Die Doku von Rudi Dolezal lässt die Weggefährten von Hans Hölzel, darunter Rob & Ferdi Bolland, Horst Bork und Markus Spiegel zu Wort kommen. Und das Beste daran: Falco in allen Lebenslagen. The Sound of Music!

Black Earth Rising

Die junge Britin Kate hat ruandische Wurzeln. Als ihre Adoptivmutter, eine Anwältin, bei einem politischen Mord ums Leben kommt, muss sie sich ihrer Vergangenheit stellen. Absolut sehenswert!