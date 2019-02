Fernsehen am 12. Februar

Goldfieber

In den letzten 15 Jahren wurde weltweit mehr Gold geschürft, als in allen Jahren davor. Die Doku beschreibt eine korrupt Gold-Welt ohne jeden Glanz.

Arte, 20.15 Uhr

24 Wochen

Das ungeborene Kind hat Down Syndrom. Was machen die Eltern? Julia Jentsch und Bjarne Mädel in einem Drama, das unter die Haut geht.

3sat, 20.15 Uhr

Kreuz und quer

Der Dialog zwischen Kardinal Schönborn und einer ehemaligen Nonne im Bayerischen Rundfunk sorgte für Aufsehen. Nun zeigt auch der ORF das Gespräch.

ORF 2, 23.25 Uhr