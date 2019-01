Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jörg Hartmann (Waller), Josef Hader (Georg). © ORF

Wilde Maus

Dass Josef Hader Kabarett und Schauspiel versteht, bewies er längst. Mit seiner Tragikomödie „Wilde Maus“ bewies er, dass er auch als Regisseur überzeugt: Hader spielt einen Kulturredakteur, der seinen Job verliert und auf Rache schwört. 280.000 Kinobesucher!

ORF eins, 20.15 Uhr

Kritisch Reisen: Von Mallorca bis Ibiza

Touristen sollen davon nichts bemerken: Probleme mit der Wasserversorgung, Billiglöhne, hohe Mieten. Der Tourismus-Boom bringt Urlaubsinseln wie Mallorca oder Ibiza an den Rand des Kollaps und in der Bevölkerung wachsen Ratlosigkeit und Wut.

3sat, 20.15 Uhr

Big Bounce – Die Trampolin Show

Es darf wieder gesprungen werden. In der kurzweiligen Show zeigen Talente, was sie am Trampolin alles können. In der heutigen Auftaktfolge ist mit Paul (11) auch ein Österreicher dabei.

RTL, 20.15 Uhr

Stolz und Vorurteil

Neues Leben für Jane Austens Klassiker: Mr. Darcy verweigert Lizzy den Tanz, sie reagiert mit Verachtung und Stolz. Für das berührend-spannende Drama gab es vier Oscarnominierungen.

Servus TV, 23.15 Uhr