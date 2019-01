Facebook

Die Megacity Tokio steht im Fokus der 3 Sat-Reportage. © (c) EPA (KIMIMASA MAYAMA)

Reisen in ferne Welten: Tokio

Über 37 Millionen Menschen leben im Einzugsgebiet Tokio, dabei ist die Metropole nur zweieinhalb Mal so groß wie Berlin. Umfragen bescheinigen der Stadt dennoch eine hohe Lebensqualität. Die Fernreise-

Reportage ergründet, warum dem so ist.

3Sat, 12.15 Uhr

Kabarettgipfel

In der neuesten Folge des Kabarettgipfels dreht sich alles um Europa. Unter anderem bringt Thomas Stipsits mit einem Medley von Andreas Gabalier-Liedern die Zuseher zum Lachen und Viktor Gernot berichtet von seinen Erfahrungen mit Reisen in heimischen Taxis.

ORF 1, 20.15 Uhr



The green mile

In dieser Stephen-King-Verfilmung begegnet Tom Hanks als Gefängniswärter in der Todeszelle einem Mann mit magischen Kräften. Die Begegnung verändert sein Leben für immer.

RTL 2, 20.15 Uhr



Lauryn Hill - Baloise Session

Vor 20 Jahren veröffentlichte die Fugees-Frontfrau ihr legendäres Album „The miseducation of Lauryn Hill“. Zum Jubiläum startete die Sängerin eine ausgiebige Welttournee.

Arte, 23.05 Uhr