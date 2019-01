Facebook

Jetzt so in den Ausläufern der Weihnachtsfeiertage sind die meisten Menschen so ein bisschen katzenartig: brav und gesättigt und hoffentlich auch ein bisschen zufrieden. Und wer so gerade im Hängemattenmodus ist, der darf sich ruhig von morgen bis Sonntag bei der alljährlichen Wintervögel-Zählung engagieren: Also zählen, wer so aller beim Vogelhaus vorbeischneit. Vermutlich wird man feststellen, dass bei den Piepmatzen die Vielfalt abgenommen hat.

Aber das passt auch gut auf den Menschen, denn auch dort sind von Natur aus schräge Vögel akut vom Aussterben bedroht. Vielleicht sind wir dann doch zu angepasst. Haben schöne Social Media Profile und sind auch sonst ganz handzahm und lieb. Das haben wir uns natürlich alles selbst zuzuschreiben. Somit sollten wir uns ins Gedächtnis rufen: Die Braven tragen nicht nur das Silbertablett, sie liegen oft auch drauf. Denn wie heißt es so schön: Den frühen Vogel fängt abends die Katze.

