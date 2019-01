Fernsehen am 2. Jänner

Maximilian - Das Spiel von Macht und Liebe © (c) ZDF und Thomas W. Kiennast (Thomas W. Kiennast)

Bergdoktor

Zur Einstimmung auf den Start der zwölften Staffel am 9. Jänner gibt es den „Bergdoktor“ in Spielfilmlänge: Martin Gruber (Hans Sigl), sein Bruder und Freunde brechen zu einer Skitour auf. Da geraten sie in eine folgenreiche Lawine.

ORF 2, 20.15 Uhr

Maximilian

Ein Wiedersehen mit Andreas Prochaskas aufwendigem TV-Dreiteiler. Der 15 Millionen Euro teure Historienfilm erreichte bei seiner Premiere im Vorjahr ansehnliche Quoten. Im Mittelpunkt steht der europäische Machtkampf nach dem Tod von Karl dem Kühnen.

3sat, 20.15 Uhr

Nachts im Museum III

Im Vergleich zu den Vorgängern büßt der dritte Teil an Witz ein, unterhaltsam ist die Komödie aber auch diesmal. Der Film ist Robin Williams gewidmet – er starb kurz vor der Veröffentlichung.

ORF eins, 20.15 Uhr

Die neue Seidenstraße

Der Name mutet romantisch an: Seidenstraße. Das Konzept seiner Erneuerung ist aber kitschfrei: China investiert Hunderte Milliarden Euro, um das Wirtschaftsgebiet zu revitalisieren.

ZDF, 22.15 Uhr