Fernsehen am 1. Jänner

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fjorde, Nordkap und Polarlicht © NDR/Mathias Schulze

Kingsman: The Secret Service

Überdreht und ziemlich originell: Die Spionageorganisation Kingsman tarnt sich als Edelschneiderei in der Londoner Savile Row. Werden sie gerufen, krachen die Nähte: Colin Firth als Patron, Taron Egerton als Lehrling und beide gemeinsam gegen Samuel L. Jackson.

Pro Sieben, 20.15 Uhr

Notting Hill

Mit einem Klassiker ins neue Jahr starten: Hugh Grant gibt den liebenswerten Buchhändler William Thacker, der zufällig auf die Hollywood-Schauspielerin Anna Scott trifft. Es folgen Irrungen und Wirrungen und vielleicht ein Happy End? Wer weiß das schon?

ZDF neo, 18.20 Uhr

Fjorde, Nordkap und Polarlicht

Seit über 125 Jahren sind die Postschiffe Hurtigruten entlang der norwegischen Fjordküste unterwegs. Eine spannende Reise durch Eis und Schnee, begleitet von tanzenden Polarlichtern.

ARD, 18.30 Uhr

Springsteen on Broadway

Ein Jahr lang hat Bruce Springsteen nicht nur seine Fans am Broadway begeistert. Basierend auf seiner Autobiografie „Born to Run“ gibt es „The Boss“ ganz intim im kleinen Rahmen.

Neu auf Netflix