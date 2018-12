Facebook

© AP

Weihnachtssegen „Urbi et Orbi“

Ein vielfältiges religiöses Programm hat ORF 2 für den Christtag zusammengestellt: vom Weihnachtsgottesdienst (10.45 Uhr) in Maria Saal bis zu „FeierAbend“ (19.52 Uhr). Höhepunkt ist der traditionellen Weihnachtssegen „urbi et orbi“ von Papst Franziskus.

ORF 2, 12 Uhr

Inas Reisen

Die schlagfertige Entertainerin Ina Müller entdeckt wieder, diesmal in Island. Es warten große Abenteuer: Sie verliebt sich in das Land und ein Pony. Nur mit der Kälte bleibt sie spinnefeind.

NDR, 18.15 Uhr

Mei liabste Weihnachtsweis

Der Tiroler Franz Posch pflegt die Tradition authentischer Volksmusik freilich auch zu Weihnachten: Der Publikumsliebling bringt mit Ensembles stimmungsvolle Weisen ins Wohnzimmer.

ORF III, 20.15 Uhr

James Bond – Skyfall

Der beste Bond in der Ära Craig begeistert durch ein kluges Drehbuch und einen Spannungsbogen, der nie durchhängt: Weil eine Mission von 007 scheitert, sind alle Geheimagenten in Gefahr. Der angeschlagene Bond muss ausrücken und den Angreifer aufspüren.

ORF eins & ProSieben, 20.15 Uhr