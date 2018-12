Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Paddington © (c) ZDF und Laurie Sparham (Laurie Sparham)

Paddington

Entzückende, kindgerechte Verfilmung des Kinderbuches über einen Bären, der sprechen kann: Auf der Flucht vor einer Naturkatastrophe fährt der kleine Meister Petz per Schiff nach London. Er landet am Bahnhof Paddington – und wird nach diesem Ort benannt.

ZDF Neo, 20.15 Uhr

Report Spezial

Wie erfolgreich war Österreichs EU-Ratspräsidentschaft? Diese Frage erörtert Susanne Schnabl gemeinsam mit Experten, Politikern und Bürgern in einer 100-minütigen Spezialsendung. Auch Kanzler Sebastian Kurz (Bild) zieht nach dem halben Jahr EU-Vorsitz Bilanz.

ORF 2, 20.15 Uhr

Meiberger

Mit einer ereignisreichen Doppelfolge wird die erste Staffel der Serie beendet: Eine Freundin von Meibergers Sohn stürzt sich von einer Schule. Der Forensiker glaubt nicht an einen Suizid.

Servus TV, 20.15 Uhr

Deutsche Bundesliga

In Österreich hat sich die Bundesliga schon in die Winterpause verabschiedet, in Deutschland wird noch gekickt: Zusammenfassungen u.a. vom Duell Mönchengladbach gegen Nürnberg.

ARD, 22.45 Uhr