Fernsehen am 14. Dezember

Santa Clause 2 © KK

Österreichischer Kabarettpreis 2018

Dass das reale Leben das Leben der Kabarettisten immer schwieriger macht, ist eine Seite; dass wir in diesem Land noch immer eine großartige Riege von Berufshumoristen haben, die andere. Diese hochkarätige Gala aus dem Globe-Theater in Wien ist der Beweis dafür.

ORF eins, 22.15 Uhr

Zurück in die Zukunft

Auch wenn Sie diesen Klassiker in der Vergangenheit schon x-mal gesehen haben, er ist noch immer ein Vergnügen. Im Kultstreifen aus dem Jahr 1985 reist Michael J. Fox in die Vergangenheit und muss dort seine

Eltern verkuppeln, damit es eine Zukunft für ihn gibt.

RTL 2, 20.15 Uhr

Santa Clause 2

Noch ein zeitloser Klassiker, diesmal mit Lamettaanhaftung. Während Santa auf Brautschau ist, sorgt sein Doppelgänger für Ärger am Nordpol.

Ein Spaß für die ganze Familie.

ATV, 20.15 Uhr

Tödliche Entscheidung

Eine grandiose Besetzung (Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, Albert Finney) in einem Film mit überraschender Wendung. Aus einem Kriminalfall wird eine wuchtige Familientragödie.

Servus TV, 23.45 Uhr