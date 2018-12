Facebook

Neu auf Netflix: "Roma" werden sogar Oscar-Chancen eingeräumt

Zurück in die Zukunft II

Schulterpolster rein und Hosen aufstricken: Marty McFly kommt nach seinem Ausflug in die Zukunft in das Jahr 1985 zurück und muss feststellen, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war. Da kann nur noch Doc Emmet Brown und ein Trip in die Vergangenheit helfen.

RTL II, 20.15 Uhr

Wilde Medizin - Die Superkräfte der Tiere

Rothirsche mit schnell wachsendem Geweih, die Wirkstoffe von Schlangengift oder die unwahrscheinliche Knochendichte eines Waldspitzmausschädels –viele Tierarten verfügen über Superkräfte. Was kann der Mensch davon lernen? Forscher geben Einblicke.

Arte, 21.45 Uhr

Märchenhafte Weihnachten

Märchen zum Frühstück. Gleich drei Klassiker gibt es zur Einstimmung auf Weihnachten: Der Froschkönig, Aschenputtel sowie Schneewittchen und das Geheimnis der Zwerge.

ORF III, ab 9.40 Uhr

Roma

Der von Netflix produzierte Film erhielt den Goldenen Löwen in Venedig: Regisseur Alfonso Cuarón erzählt in Schwarz-Weiß-Bildern vom Leben einer Familie im Mexiko der 1970er Jahre.

Neu auf Netflix