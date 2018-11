Fernsehen am 27. November

Franziska Weisz © Sat1

Amokspiel

Sebastian Fitzeks Erfolgsroman als nervenaufreibender Thriller mit Franziska Weisz: Ein Mann mit Sprengstoffweste nimmt in einer Radiostation Geiseln und droht stündlich einen Gefangenen zu ermorden. Verhandeln will er nur mit der Kriminalpsychologin Ira.

Sat.1, 20.15 Uhr

Tatort

Eine Reise mit der Zeitmaschine: Die Jungspunde Leitmayr und Batic ermitteln in diesem Fall des Jahres 1994 in der (nicht so) heilen Schlagerwelt. Spannender Krimi der rastlosen Münchner.

Bayerischer Rundfunk, 20.15 Uhr

Wie im Himmel

Der viel zu früh verstorbene Michael Nyqvist steht im Mittelpunkt dieser Tragikomödie über einen Provinzchor. Rührend, mitreißend und eine wunderbare Hommage an Leben und Musik.

Servus TV, 22.05 Uhr

kreuz und quer

Wenn wir Passagiere der Ereignisse sind: Woran glauben wir, wenn das Schicksal unser Leben durcheinanderbringt? Zufall? Karma? Oder Gottes Plan? Die Dokumentation „Schicksal“ von Fritz Kalteis sucht

Antworten auf diese existenziellen Fragen.

ORF 2, 22.35 Uhr