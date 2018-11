Facebook

Raffinierter Psychothriller mit Leonardo DiCaprio (rechts) © KK

Shutter Island.

Grandioser Psychothriller von Martin Scorsese nach einer Romanvorlage von Dennis Lehane, bei dem man immer mehr den Boden unter den Füßen verliert. So ergeht es auch Leonardo DiCaprio, der als Polizist auf

einer „Irreninsel“ ermittelt. Atemberaubend verwirrend!

ATV, 20.15 Uhr

Was ist dran am Bio-Fleisch?

Der Mensch ist immer mehr verunsichert – auch bezüglich dessen, was er isst. Ist am gesunden, nachhaltigen Bio-Fleisch auch das drinnen, was draufsteht? Diesen und anderen Fragen rund um bewusste Ernährung wird an diesem Themenabend nachgegangen.

ORF III, 20.15 Uhr



Alles was kommt

Eine in ihren Lebensmustern festgefahrene Philosophielehrerin wird nach 25 Jahren Ehe von ihrem Mann verlassen. Isabelle Huppert in einer Paraderolle als verunsicherte, verletzte Frau.

ARTE, 20.15 Uhr



Cool Mama

Feinfühlige Porträt-Doku einer ungewöhnlichen Beziehung: Die Münchner Modemacherin Ann lebt mit einem jungen Nigerianer und

dessen Zweitfrau samt Kindern zusammen.

3Sat, 23.40 Uhr



