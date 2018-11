Fernsehen am 18. November

The Amazing Spider-Man © (c) ORF

The Amazing Spider-Man

1Der ORF hat nach dem Ableben von Comic-Legende Stan Lee sein Programm geändert. Peter Parker will herausfinden, was mit seinen Eltern geschah und wird dabei von einer Spinne gebissen. Ein folgenreicher Biss.

Interessant: Stan Lee hat im Film einen Cameo-Auftritt.

ORF eins, 23 Uhr

Das Dschungelbuch

Bevor Netflix im kommenden Jahr seine millionenteure Neuverfilmung lanciert, gibt es heute die Gelegenheit Moglis Abenteuer des Jahres 1967 wieder einmal zu erleben. Ein grandioser Zeichentrickfilm – der letzte den Walt Disney (1901 - 1966) selbst produziert hat.

Sat.1, 15.50 Uhr

#Single

Das menschliche Paarungsverhalten im Fokus: Die humorige Doku zeigt, was Paare heutzutage zusammenbringt – oder wieder trennt. Ein Film über falsche Erwartungen und echte Gefühle.

ORF 2, 23.05 Uhr

Alles in Butter

Man kennt ihn als Familienvater aus „Modern Family“. Nicht weniger witzig ist er in dieser Komödie: Bob (Ty Burrell) will kein Butterschnitzer (!) mehr sein. Sehr zum Ärger seiner Frau Laura (Jennifer Garner).

ARD, 23.35 Uhr