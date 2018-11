Facebook

Freddie Mercury legte mit Queens "Bohemian Rhapsody" den Grundstein für das Genre der Musikvideos. © (c) APA/AFP/JEAN-CLAUDE COUTAUSSE (JEAN-CLAUDE COUTAUSSE)

Lost in Translation



Der angejahrte Hollywoodstar Bob (Bill Murray) trifft in Tokio auf die junge Charlotte (Scarlett Johansson). Die beiden unterschiedlichen Charaktere kommen einander in der Fremde immer näher. Feinsinnige Romanze von Sofie Coppola. Mit beeindruckender Kulisse.

ATV 2, 20.15 Uhr



Kein Ort ohne dich



Luke (Scott Eastwood), ein Rodeo-Champion, plant sein Comeback, als er Sophia kennen lernt. Ihre Liebe steht unter keinem guten Stern: Die Kunsthistorikerin hat ein Angebot, nach New York zu gehen...Kitschige, aber kurzweilige Nicholas-Sparks-Verfilmung.

Puls 4, 20.15 Uhr



Die Geisha



Japan in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts: Die neunjährige Chiyo lebt mit ihrer Schwester in einem armen Fischerdorf. Nach dem Tod der Mutter werden die beiden Mädchen verkauft.

ATV 2, 22.20 Uhr



40 Jahre Musikvideos



In der ersten Folge der Serie „40 Jahre Musikvideos“, zeigt RTL Nitro, wie sich das Genre seit 1975 entwickelte. Damals flimmerte „Bohemian Rhapsody“ (Queen) über den Bildschirm.

RTL Nitro, 0.00 Uhr