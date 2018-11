Fernsehen am 7. November

Porträt Kanadas Premier Justin Trudeau im Weltjournal © ORF (Adam Scotti)

Weltjournal

Die ORF-Reporter Hannelore Veit und David Kriegleder suchen die Antwort auf die Frage: Sind die Kanadier die besseren Amerikaner? Danach gibt ein Porträt Einblicke, warum Kanadas Premier Justin Trudeau nicht nur beliebt, sondern auch erfolgreich ist.

ORF 2, ab 22.30 Uhr

Der die Zeichen liest

Und plötzlich wird er wahrgenommen: Der unscheinbare Schüler Benjamin entdeckt die Heilige Schrift für sich und beginnt mit Bibelzitaten und Moralpredigten sein Umfeld zu bekehren. Filmische Umsetzung des Theaterstücks „Märtyrer“ von Marius von Mayenburg.

Arte, 20.15 Uhr

Maischberger

Die ersten Kongresswahlen seit der Wahl Trumps sind geschlagen. Wie wirkt sich das Ergebnis aus? Es diskutieren unter anderem Klaus Brinkbäumer („Spiegel“) und Julian Reichelt.

ARD, 22.45 Uhr

Chilling Adventures of Sabrina

Der Nachfolger der 90er-Jahre-Serie „Sabrina – Total verhext“ ist dunkel, düster, witzig und auch gruselig. Die Titelheldin weiß was sie will und lässt sich von Traditionen nicht einschüchtern.

Neu auf Netflix