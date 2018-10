Fernsehen am 31. Oktober

© (c) © Offspring Films 2018

Exodus – Eine Geschichte der Juden in Europa

Der weltbekannte australische Historiker Christopher Clark (Bild, „Die Schlafwandler“) widmet sich dem Judentum im Europa: seine Traditionen, seine Spuren und seine Tragödien. Auch stellt er die Frage, warum sich derzeit antisemitische Vorfälle wieder häufen.

3sat, 20.15 Uhr

Giganten des Tierreichs

Groß, größer, am größten: Der britische Dreiteiler widmet sich XXL-Tieren und zeigt, wie See-Elefanten, Pottwale und Co. überleben. Der Blick führt auch in die Vergangenheit: die prähistorische Schlange mit dem vielsagenden Namen Titanoboa wurde 15 Meter lang.

Servus TV, 21.15 Uhr

DFB-Pokal

Es ist Cup-Zeit, nicht nur in Österreich sondern auch

in Deutschland: In Leipzig treffen heute die Bullen auf Hoffenheim und damit auf ihren künftigen Trainer Julian Nagelsmann.

ARD, 20.15 Uhr

Luther

Eine Filmbiografie, die lohnt – nicht nur im Lutherjahr:

Schauspieler Joseph Fiennes schlüpfte 2003 in die Rolle des Reformators und erhielt dafür viel Lob. Historie, gut aufgearbeitet.

Bayerischer Rundfunk, 23.30 Uhr