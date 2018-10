Fernsehen am 29. Oktober

Szenenbild aus: Aufbruch in die Freiheit © ZDF und Martin Rottenkolber (Martin Rottenkolber)

Aufbruch in die Freiheit

Deutschland 1971: Drei Kinder, eine Fleischerei am Land und Erika Gerlach ist wieder schwanger. Eine Abtreibung ist illegal. Sie fährt zu ihrer Schwester nach Köln, der Engriff geht schief, ihre Ehe steckt in der Krise. Doch Erika sieht nur einen Weg für sich: Emanzipation.

ZDF, 20.15 Uhr

Leben ohne Bargeld

Längst gibt es Geschäfte, in denen man nur noch bargeldlos bezahlen kann. Auf den ersten Blick scheint das bequem, aber was bedeutet der Verlust des Bargeldes für die Gesellschaft? Ein Themenabend beleuchtet die Entwicklung, die unser Leben verändern wird.

ORF III, ab 20.15 Uhr

Kulturmontag

Die Welt liegt im „Queen“-Fieber: Mali Ramek verkörpert ab Donnerstag Freddie Mercury im Film „Bohemian Rhapsody“. Weiters: Ein Porträt der neuen Viennale -Chefin Eva Sangiorgi.

ORF 2, 23.10 Uhr

Madame

13 Menschen auf der Dinnerparty? Unmöglich! Soll doch das Kindermädchen einspringen und sich als Adelige ausgeben. Doch ein Kunsthändler verliebt sich in sie und das Chaos ist perfekt!

Neu auf Amazon Prime