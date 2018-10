Facebook

Timothy Spall als Willliam Turner © KK

Mr. Turner - Meister des Lichts

Für seine Kunst gab er alles, privat war Willliam Turner, der Meister des Lichts, ein sperriger Eigenbrötler. Dieses Künstlerporträt des genialen Malers ist keine leichte Kost, mitunter langatmig, wird aber durch Hauptdarsteller Timothy Spall zum cineastischen Kunstwerk.

ARTE, 20.15 Uhr

Der verlorene Bruder

Großartige, bewegende Filmadaption des Romans „Der Verlorene“ von Hans-Ulrich Treichel. Im Mittelpunkt steht eine DDR-Flüchtlingsfamilie, die sich in den 60ern eine Existenz im Westen errichtet, doch der Schatten eines verlorenen Sohnes verfinstert die Freiheit.

BR, 22.45 Uhr

The Good Doctor

Frisches Blut für den Serienmontag: Dr. Shaun Murphy,

gespielt von Jungstar Freddie Highmore“, tritt seinen Dienst an. Das (anfängliche) Problem für die Kollegen: Der geniale Arzt ist Autist.

ORF eins, 22.Uhr Uhr

The Man In The High Castle

Angelehnt an das Buch von Philip K. Dick startet die finstere Dystopie-Serie rund um die Rückkehr der Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg und deren Herrschaft auf US-Boden in die dritte Staffel.

Amazon Prime