Deutschlands große Clans © (c) ZDF und Lizenzgeber ist Adidas H (Lizenzgeber ist Adidas History M)

Deutschlands große Clans: Die Adidas-Story

Horst Dassler war auf seinem Weg, Adidas zu einer Weltmarke zu machen, nicht nur erfolgreich, sondern auch skrupellos: Kritiker sagen sogar, er sei der Erfinder der Sportkorruption. Nächste Woche in der gelungenen ZDF-Reihe über die „Großen Clans“: die Bahlsen-Story.

ZDF, 20.15 Uhr

Vurschrift is Vurschrift

Roubinek ersetzt Helfried, Austro-Poper Christoph Seiler liefert den neuen Titelsong und sitzt auch in der Jury: Mit einigen Neuerungen startet das Satireformat über Behördenfrotzeleien in die neue Saison. Verrückte Geschichten in lockerleichter Unterhaltung.

Puls4, 20.15 Uhr

Erlesen

“Jung sterben ist auch keine Lösung“ heißt ein heuer erschienenes Buch von Sky du Mont. Gemeinsam mit Elke Heidenreich und Wolfram Pirchner

diskutiert er über die Tücken des Alterns.

ORF III, 20.15 Uhr

Willkommen Österreich

In der Vorwoche sorgten Sketches mit Peter Klien bei den „WÖ“-Fans für Furore. Heute kommen die „Bergdoktor“-Darsteller Hans Sigl und Mark Keller zu Stermann und Grissemann Studio.

ORF eins, 22 Uhr