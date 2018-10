Fernsehen am 1. Oktober

© (c) Corey Rich/Red Bull Content Pool

Begegnungen mit den Meeresvölkern

Auftakt der 20-teiligen (!) neuen Reihe über Ethnien, die gleichermaßen am Land und am Wasser Zuhause sind. Heute: Das Volk der Vezos an der Küste Madagaskars.

Arte, 17.10 Uhr

Bergwelten: Yosemite

Am Freitag startet die Kletter-Doku „Durch die Wand“ im Kino und Servus TV zeigt schon heute eine Art „Making Of“ des Films, der vom Versuch von Tommy Caldwell und Kevin Jorgeson handelt, die Dawn Wall im Yosemite Nationalpark durchzuklettern. Atemberaubend!

Servus TV, 20.15 Uhr

Die Toten vom Bodensee

Wer die Ausstrahlung im Februar im ORF versäumt hat, kann es heute nachholen. Oberländer und Zeiler ermitteln nach mehreren Mordfällen und einer Engelserscheinung im Hopfenfeld. Verzwickt. Ein solider Krimi im besten Sinn, mit schönen Bodensee-Bildern.

ZDF, 20.15 Uhr

Darm-Geschichten

Der Sendungstitel ist wenig poetisch, trifft aber das Thema: Einen Abend lang dreht sich alles um die richtige Ernährung, den Wert einer guten Darmflora und die Bedeutung des Fastens.

ORF III, 20.15 Uhr