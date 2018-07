Facebook

© Arte/Atipica-Films/Julio Vergne

Liebesg'schichten und Heiratssachen

1Der Unruhestand wird verlängert und das ist gut so. Wie gewohnt, startet Elizabeth T. Spira eine neue Staffel ihrer Kuppelshow mit einem Rückblick: Welcher Topf hat einen Deckel gefunden? 1043 einsame Herzen hat Spira bislang porträtiert. Es gibt noch viel, viel zu tun.

ORF 2, 20.15 Uhr



Lassing – Die ganze Geschichte

Die Tragödie, an der das ganze Land Anteil nahm, jährt sich in diesen Tagen zum 20. Mal: Lassing. In der Langversion seines zweiteiligen, akribisch recherchierten Dokumentarfilms holt Filmemacher Alfred Ninaus die Ereignisse wieder vor den Vorhang der Erinnerung.

ORF III, 20.15 Uhr

Las Isla Minima

Andalusien in sepia: Der Thriller von

Alberto Rodriguez von einem jungen Polizisten, der einen Mädchenmörder finden soll. Kein Krimi im klassischen Sinn, aber atmosphärisch intensiv.

Arte, 21.45 Uhr

Reinhold Beckmann trifft ...

Ins Studio kommen zwei Gäste, die eine anregende Sendung

erwarten lassen: Markus Lanz und Reinhold Messner. Die beiden Männer haben mehr gemeinsam, als man glauben könnte.

NDR, 23 Uhr