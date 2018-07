Fernsehen am 5. Juli

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hugo Portisch - Die Welt und wir © (c) ORF (Thomas Ramstorfer)

Hugo Portisch: Die Welt und wir

Hugo Portisch erklärt Geschichte und Österreich hört zu. Daran hat sich in den letzten Jahrzehnten wenig geändert. In dieser neuen Doku erläutert der 1927 in Bratislava geborene Journalist die politischen Entwicklungen Europas seit dem Ende des Ersten Weltkriegs.

ORF III, 20.15 Uhr

Runde der Chefredakteure

ORF-III-Chefin Ingrid Thurnher und Journalist Peter Pelinka diskutieren mit Chefredakteuren aus Österreich und Deutschland aktuelle politische Themen: von der Ratspräsidentschaft und der 60-Stunden-Woche

bis zum Medienverständnis von Innenminister Kickl.

ORF III, 21.05 Uhr

Milk

Sean Penn erspielt sich in der Rolle eines homosexuellen Stadtrats im San Francisco der 1970er Jahre einen Oscar. Ein bis in die Nebenrollen (u. a. James Franco) toll besetztes Drama.

ATV 2, 22.20 Uhr

Stöckl

Eine Extremismusforscherin (Julia Ebner), ein Psychiater (Manfred Lütz) und dazu Helga Rabl-Stadler und Paulus Manker – die vier haben heute bei Barbara Stöckl einiges zu besprechen.

ORF 2, 23.20 Uhr