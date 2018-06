Facebook

3Sat überträgt vier Stunden lang vom Musikfestival "Rock am Ring" © APA/dpa/Thomas Frey

Rock am Ring

Start in den Festivalsommer erste Reihe fußfrei: 3Sat überträgt vier Stunden live vom legendären Musikfestival Rock am Ring. Die Acts können sich sehen lassen: Marilyn Manson, 30 Seconds to Mars, Alt-J, aber auch der heimische Rapper Yung Hurn.

3Sat, 20.15 Uhr

Inas Nacht

Musik, Talk und ein Shantychor: Ina Müller lädt wieder in die Hamburger Hafenkneipe „Zum Schellfischposten“. Heute Abend ist unter anderem die Schweizer Comedienne Hazel Brugger. Musik kommt von „The White Buffalo“ und „Shannon Shaw“..

ARD, 23.55 Uhr

Life Ball 2018

Party und Glamour am Wiener Rathausplatz: Knapp vier Stunden überträgt der ORF live – vom Red Carpet bis hin zur Eröffnung. Stars sind unter anderem Pattie LaBelle und Rufus Wainwright.

ORF 1, 20.15 Uhr

Die Medici

Opulente Serie über den Aufstieg der florentinischen Bankiersfamilie Medici. Prominent besetzt: Richard Madden verkörpert Cosimo

de’ Medici. Dustin Hoffman seinen Vater.

Auf Netflix