Fernsehen am 31. Mai

Mütter unter sich in "Big Little Lies" © KK

Star Trek

Der „Star Trek“-Marathon startet ein bisschen früh (Teil 5 der Kultreihe steht um sechs Uhr auf dem Programm), aber man kann ja tagsüber einsteigen. Um 9.55 Uhr etwa gibt es das „Treffen der Generationen“, um 12.15 Uhr „Der erste Kontakt“, um 16.25 Uhr dann „Nemesis“.

Kabel 1, ab 6 Uhr

Big Little Lies

Nicht nur, aber vor allem Eltern kleinerer Kinder werden bei der Serie mitunter kräftig schlucken: Ganz schön heftig, was sich da hinter der Fassade der heilen Welt im Küstenort Monterey so abspielt. Top besetzt u. a. mit Nicole Kidman, Reese Witherspoon und Laura Dern.

Vox, 20.15 Uhr

Casablanca

„Ich seh dir in die Augen, Kleines!“ Humphrey Bogart,

Ingrid Bergmann und ein paar der besten

Zitate der Filmgeschichte – dieses Meisterwerk kann man immer wieder sehen.

Servus TV, 20.15 Uhr

Universum: Schönbrunn

Mehrfach preisgekrönter Streifzug von Georg Riha durch das Schloss, den Park und den Tiergarten von Schönbrunn. Mit dabei war damals kein

Geringerer als Sir Peter Ustinov.

3Sat, 23 Uhr